Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 15,65 15,99 -2,13 ...
25.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|15,65
|15,99
|-2,13
|T.S.K.B.
|1,11
|1,13
|-1,77
|Gözde Girişim
|5,16
|5,25
|-1,71
|Borusan Mannesmann
|12,50
|12,70
|-1,57
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,93
|-1,55
|Özak GMYO
|3,92
|3,98
|-1,51
|Bursa Çimento
|5,45
|5,53
|-1,45
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|17,09
|-1,40
|Bim Mağazalar
|68,60
|69,55
|-1,37
|Trakya Cam
|3,98
|4,03
|-1,24
|Sabancı Holding
|8,20
|8,30
|-1,20
|Gübre Fabrikaları
|27,38
|27,70
|-1,16
|ASELSAN
|17,01
|17,19
|-1,05
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|4,99
|-1,00
|Kardemir (D)
|2,97
|3,00
|-1,00
|Akçansa
|11,93
|12,05
|-1,00
|Şişe Cam
|6,06
|6,12
|-0,98
|Enerjisa Enerji
|8,33
|8,41
|-0,95
|Tüpraş
|83,50
|84,30
|-0,95
|Alarko GMYO
|14,78
|14,92
|-0,94
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Kaynak: AA