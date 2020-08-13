Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 38,92 40,40 -3,66 ...
13.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|38,92
|40,40
|-3,66
|Kardemir (D)
|2,92
|3,02
|-3,31
|Türk Traktör
|99,70
|103,00
|-3,20
|Aygaz
|12,00
|12,38
|-3,07
|Doğuş Otomotiv
|16,33
|16,83
|-2,97
|Borusan Mannesmann
|12,82
|13,19
|-2,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,29
|7,49
|-2,67
|İpek Doğal Enerji
|11,61
|11,92
|-2,60
|TAV Havalimanları
|17,24
|17,65
|-2,32
|Karel Elektronik
|16,54
|16,90
|-2,13
|Pegasus
|48,84
|49,90
|-2,12
|DO-CO
|341,00
|347,80
|-1,96
|Akçansa
|12,83
|13,08
|-1,91
|Türk Telekom
|7,49
|7,63
|-1,83
|Kartonsan
|620,70
|631,50
|-1,71
|Alkim Kimya
|12,82
|13,04
|-1,69
|Şişe Cam
|6,13
|6,23
|-1,61
|Enerjisa Enerji
|8,65
|8,79
|-1,59
|Türk Hava Yolları
|11,24
|11,42
|-1,58
|Yataş
|8,03
|8,15
|-1,47
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Kaynak: AA