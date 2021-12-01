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Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sarkuysan21,0219,358,63Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sarkuysan21,0219,358,63
Türk Hava Yolları18,4417,227,08
SASA Polyester46,3243,406,73
TAV Havalimanları28,5826,866,40
Pegasus93,0088,005,68
Tümosan Motor ve Traktör20,4019,385,26
Türkiye Sigorta5,475,263,99
Hektaş13,4112,903,95
Yapı ve Kredi Bankası3,293,173,79
Aksa28,7227,723,61
Şişe Cam13,0012,553,59
Tüpraş157,10151,703,56
Şekerbank1,171,133,54
Arçelik45,0643,523,54
Kardemir (D)8,858,553,51
Biotrend Çevre ve Enerji6,306,103,28
Sabancı Holding13,3412,943,09
Akbank6,726,523,07
İş Bankası (C)6,776,573,04
Halkbank4,934,792,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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