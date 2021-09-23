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Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Galatasaray Sportif3,303,40-2,94
Erbosan101,70103,80-2,02
Bera Holding10,3010,47-1,62
Kervan Gıda12,0112,19-1,48
İhlas Gayrimenkul0,880,89-1,12
Torunlar GMYO3,623,65-0,82
Kardemir (D)6,466,49-0,46
Ülker Bisküvi19,1719,23-0,31
İş Yatırım Menkul Değerler13,5613,60-0,29
Bim Mağazalar67,9568,05-0,15
Pegasus71,7571,85-0,14
Aksa20,6820,70-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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