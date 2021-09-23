Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 3,30 3,40 -2,94 Erbosan 101,70 103,80 -2,02 Bera Holding 10,30 10,47 -1,62 Kervan Gıda 12,01 12,19 -1,48 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,89 -1,12 Torunlar GMYO 3,62 3,65 -0,82 Kardemir (D) 6,46 6,49 -0,46 Ülker Bisküvi 19,17 19,23 -0,31 İş Yatırım Menkul Değerler 13,56 13,60 -0,29 Bim Mağazalar 67,95 68,05 -0,15 Pegasus 71,75 71,85 -0,14 Aksa 20,68 20,70 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler