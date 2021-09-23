Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|3,30
|3,40
|-2,94
|Erbosan
|101,70
|103,80
|-2,02
|Bera Holding
|10,30
|10,47
|-1,62
|Kervan Gıda
|12,01
|12,19
|-1,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,89
|-1,12
|Torunlar GMYO
|3,62
|3,65
|-0,82
|Kardemir (D)
|6,46
|6,49
|-0,46
|Ülker Bisküvi
|19,17
|19,23
|-0,31
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,56
|13,60
|-0,29
|Bim Mağazalar
|67,95
|68,05
|-0,15
|Pegasus
|71,75
|71,85
|-0,14
|Aksa
|20,68
|20,70
|-0,10
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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