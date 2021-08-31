Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 10,10 9,48 6,54 Net Holding 4,80 4,51 6,43 Esenboğa Elektrik 35,48 33,74 5,16 Eczacıbaşı Yatırım 44,46 42,76 3,98 İndeks Bilgisayar 6,56 6,31 3,96 İş Yatırım Menkul Değerler 15,12 14,58 3,70 Doğuş Otomotiv 28,10 27,10 3,69 Ege Gübre 172,50 167,00 3,29 Torunlar GMYO 4,22 4,10 2,93 Brisa 21,80 21,20 2,83 Hedef Girişim 2,72 2,65 2,64 Hektaş 8,47 8,26 2,54 Enka İnşaat 11,04 10,80 2,22 Otokar 332,00 325,00 2,15 Jantsa Jant Sanayi 68,70 67,35 2,00 Borusan Yatırım Pazarlama 479,40 470,00 2,00 Eczacıbaşı İlaç 6,15 6,03 1,99 Konya Çimento 883,20 866,20 1,96 Tüpraş 101,50 99,60 1,91 Garanti Bankası 9,74 9,56 1,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İnşaat işçisi, 45 dakikada tüm birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı