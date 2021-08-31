Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding10,109,486,54
Net Holding4,804,516,43
Esenboğa Elektrik35,4833,745,16
Eczacıbaşı Yatırım44,4642,763,98
İndeks Bilgisayar6,566,313,96
İş Yatırım Menkul Değerler15,1214,583,70
Doğuş Otomotiv28,1027,103,69
Ege Gübre172,50167,003,29
Torunlar GMYO4,224,102,93
Brisa21,8021,202,83
Hedef Girişim2,722,652,64
Hektaş8,478,262,54
Enka İnşaat11,0410,802,22
Otokar332,00325,002,15
Jantsa Jant Sanayi68,7067,352,00
Borusan Yatırım Pazarlama479,40470,002,00
Eczacıbaşı İlaç6,156,031,99
Konya Çimento883,20866,201,96
Tüpraş101,5099,601,91
Garanti Bankası9,749,561,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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