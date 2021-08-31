Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,10
|9,48
|6,54
|Net Holding
|4,80
|4,51
|6,43
|Esenboğa Elektrik
|35,48
|33,74
|5,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,46
|42,76
|3,98
|İndeks Bilgisayar
|6,56
|6,31
|3,96
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,12
|14,58
|3,70
|Doğuş Otomotiv
|28,10
|27,10
|3,69
|Ege Gübre
|172,50
|167,00
|3,29
|Torunlar GMYO
|4,22
|4,10
|2,93
|Brisa
|21,80
|21,20
|2,83
|Hedef Girişim
|2,72
|2,65
|2,64
|Hektaş
|8,47
|8,26
|2,54
|Enka İnşaat
|11,04
|10,80
|2,22
|Otokar
|332,00
|325,00
|2,15
|Jantsa Jant Sanayi
|68,70
|67,35
|2,00
|Borusan Yatırım Pazarlama
|479,40
|470,00
|2,00
|Eczacıbaşı İlaç
|6,15
|6,03
|1,99
|Konya Çimento
|883,20
|866,20
|1,96
|Tüpraş
|101,50
|99,60
|1,91
|Garanti Bankası
|9,74
|9,56
|1,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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