Son dakika haber: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 125,90 130,20 -3,30 Doğuş Otomotiv 24,58 25,36 -3,08 MLP Sağlık 21,92 22,16 -1,08 Karsan Otomotiv 3,63 3,66 -0,82 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,27 1,28 -0,78 Coca Cola İçecek 77,35 77,75 -0,51 Şok Marketler Ticaret 11,56 11,61 -0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi