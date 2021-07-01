Son dakika haber: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haber: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan125,90130,20-3,30
Doğuş Otomotiv24,5825,36-3,08
MLP Sağlık21,9222,16-1,08
Karsan Otomotiv3,633,66-0,82
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,271,28-0,78
Coca Cola İçecek77,3577,75-0,51
Şok Marketler Ticaret11,5611,61-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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