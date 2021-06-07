Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,09
|2,12
|-1,42
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,06
|-0,97
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|6,51
|-0,92
|Brisa
|22,42
|22,62
|-0,88
|Ford Otosan
|177,50
|179,00
|-0,84
|Petkim
|6,27
|6,32
|-0,79
|Aksa Enerji
|13,49
|13,58
|-0,66
|Kardemir (D)
|7,70
|7,75
|-0,65
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,03
|16,12
|-0,56
|Bera Holding
|23,56
|23,68
|-0,51
|Hektaş
|9,07
|9,11
|-0,44
|Konya Çimento
|830,00
|833,30
|-0,40
|Türk Traktör
|183,20
|183,90
|-0,38
|Enerjisa Enerji
|10,80
|10,84
|-0,37
|Kervan Gıda
|15,59
|15,64
|-0,32
|Mavi Giyim
|48,24
|48,32
|-0,17
|Aksa
|15,83
|15,85
|-0,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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