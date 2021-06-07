Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,09 2,12 -1,42 Zorlu Enerji 2,04 2,06 -0,97 İndeks Bilgisayar 6,45 6,51 -0,92 Brisa 22,42 22,62 -0,88 Ford Otosan 177,50 179,00 -0,84 Petkim 6,27 6,32 -0,79 Aksa Enerji 13,49 13,58 -0,66 Kardemir (D) 7,70 7,75 -0,65 İş Yatırım Menkul Değerler 16,03 16,12 -0,56 Bera Holding 23,56 23,68 -0,51 Hektaş 9,07 9,11 -0,44 Konya Çimento 830,00 833,30 -0,40 Türk Traktör 183,20 183,90 -0,38 Enerjisa Enerji 10,80 10,84 -0,37 Kervan Gıda 15,59 15,64 -0,32 Mavi Giyim 48,24 48,32 -0,17 Aksa 15,83 15,85 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara