Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,092,12-1,42
Zorlu Enerji2,042,06-0,97
İndeks Bilgisayar6,456,51-0,92
Brisa22,4222,62-0,88
Ford Otosan177,50179,00-0,84
Petkim6,276,32-0,79
Aksa Enerji13,4913,58-0,66
Kardemir (D)7,707,75-0,65
İş Yatırım Menkul Değerler16,0316,12-0,56
Bera Holding23,5623,68-0,51
Hektaş9,079,11-0,44
Konya Çimento830,00833,30-0,40
Türk Traktör183,20183,90-0,38
Enerjisa Enerji10,8010,84-0,37
Kervan Gıda15,5915,64-0,32
Mavi Giyim48,2448,32-0,17
Aksa15,8315,85-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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