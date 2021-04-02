Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,74
|0,76
|-2,63
|Şekerbank
|1,21
|1,23
|-1,63
|Odaş Elektrik
|3,52
|3,57
|-1,40
|Esenboğa Elektrik
|38,96
|39,46
|-1,27
|Bera Holding
|25,56
|25,84
|-1,08
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|1,14
|-0,88
|Kervan Gıda
|18,06
|18,20
|-0,77
|Netaş Telekomünikasyon
|28,80
|29,02
|-0,76
|Çemaş Döküm
|1,34
|1,35
|-0,74
|Bursa Çimento
|4,01
|4,03
|-0,50
|Turkcell
|15,21
|15,28
|-0,46
|Oyak Çimento
|7,18
|7,21
|-0,42
|Kardemir (D)
|7,22
|7,25
|-0,41
|Yataş
|15,25
|15,31
|-0,39
|Alarko Holding
|10,49
|10,53
|-0,38
|Borusan Mannesmann
|28,42
|28,52
|-0,35
|Torunlar GMYO
|3,23
|3,24
|-0,31
|Ereğli Demir Çelik
|15,25
|15,27
|-0,13
|ASELSAN
|15,45
|15,46
|-0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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