Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,74 0,76 -2,63 Şekerbank 1,21 1,23 -1,63 Odaş Elektrik 3,52 3,57 -1,40 Esenboğa Elektrik 38,96 39,46 -1,27 Bera Holding 25,56 25,84 -1,08 İhlas Gayrimenkul 1,13 1,14 -0,88 Kervan Gıda 18,06 18,20 -0,77 Netaş Telekomünikasyon 28,80 29,02 -0,76 Çemaş Döküm 1,34 1,35 -0,74 Bursa Çimento 4,01 4,03 -0,50 Turkcell 15,21 15,28 -0,46 Oyak Çimento 7,18 7,21 -0,42 Kardemir (D) 7,22 7,25 -0,41 Yataş 15,25 15,31 -0,39 Alarko Holding 10,49 10,53 -0,38 Borusan Mannesmann 28,42 28,52 -0,35 Torunlar GMYO 3,23 3,24 -0,31 Ereğli Demir Çelik 15,25 15,27 -0,13 ASELSAN 15,45 15,46 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara