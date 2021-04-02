Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,740,76-2,63
Şekerbank1,211,23-1,63
Odaş Elektrik3,523,57-1,40
Esenboğa Elektrik38,9639,46-1,27
Bera Holding25,5625,84-1,08
İhlas Gayrimenkul1,131,14-0,88
Kervan Gıda18,0618,20-0,77
Netaş Telekomünikasyon28,8029,02-0,76
Çemaş Döküm1,341,35-0,74
Bursa Çimento4,014,03-0,50
Turkcell15,2115,28-0,46
Oyak Çimento7,187,21-0,42
Kardemir (D)7,227,25-0,41
Yataş15,2515,31-0,39
Alarko Holding10,4910,53-0,38
Borusan Mannesmann28,4228,52-0,35
Torunlar GMYO3,233,24-0,31
Ereğli Demir Çelik15,2515,27-0,13
ASELSAN15,4515,46-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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