Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
28.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:37
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|103,40
|94,05
|9,94
|Aksa
|14,40
|13,43
|7,22
|Pınar Süt
|24,42
|22,80
|7,11
|Alarko Holding
|8,30
|7,80
|6,41
|Hektaş
|17,57
|16,62
|5,72
|Bagfaş
|20,80
|19,93
|4,37
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,71
|17,00
|4,18
|Gübre Fabrikaları
|66,55
|64,00
|3,98
|Ege Endüstri
|1.694,00
|1.640,30
|3,27
|Vestel
|21,62
|21,00
|2,95
|Logo Yazılım
|133,50
|129,90
|2,77
|Arçelik
|30,82
|30,00
|2,73
|Şekerbank
|1,55
|1,51
|2,65
|İş Finansal Kiralama
|3,89
|3,79
|2,64
|İş GMYO
|2,37
|2,31
|2,60
|Türkiye Sigorta
|6,55
|6,40
|2,34
|DO-CO
|557,60
|545,00
|2,31
|Aygaz
|14,62
|14,30
|2,24
|Alarko GMYO
|24,42
|23,90
|2,18
|Tekfen Holding
|17,03
|16,69
|2,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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