Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:37
Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bursa Çimento9,249,49-2,63Kartonsan2.880,002.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bursa Çimento9,249,49-2,63
Kartonsan2.880,002.950,00-2,37
Doğuş Otomotiv28,8229,14-1,10
Alkim Kimya14,1314,25-0,84
Aksa10,9111,00-0,82
Akiş GMYO3,723,75-0,80
Yataş11,7811,86-0,67
Enerjisa Enerji10,4310,50-0,67
Tümosan Motor ve Traktör11,2411,29-0,44
GSD Holding2,352,36-0,42
Borusan Mannesmann16,4916,56-0,42
Brisa19,4219,50-0,41
Türk Traktör145,60146,00-0,27
Torunlar GMYO3,693,70-0,27
Tofaş Oto Fabrikası29,7229,80-0,27
Çemtaş15,1415,16-0,13
Good-Year7,877,88-0,13
Coca Cola İçecek61,9562,00-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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