Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:37
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bursa Çimento9,249,49-2,63Kartonsan2.880,002.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|9,24
|9,49
|-2,63
|Kartonsan
|2.880,00
|2.950,00
|-2,37
|Doğuş Otomotiv
|28,82
|29,14
|-1,10
|Alkim Kimya
|14,13
|14,25
|-0,84
|Aksa
|10,91
|11,00
|-0,82
|Akiş GMYO
|3,72
|3,75
|-0,80
|Yataş
|11,78
|11,86
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|10,43
|10,50
|-0,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,24
|11,29
|-0,44
|GSD Holding
|2,35
|2,36
|-0,42
|Borusan Mannesmann
|16,49
|16,56
|-0,42
|Brisa
|19,42
|19,50
|-0,41
|Türk Traktör
|145,60
|146,00
|-0,27
|Torunlar GMYO
|3,69
|3,70
|-0,27
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,72
|29,80
|-0,27
|Çemtaş
|15,14
|15,16
|-0,13
|Good-Year
|7,87
|7,88
|-0,13
|Coca Cola İçecek
|61,95
|62,00
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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