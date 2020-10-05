Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Akiş GMYO 3,30 3,34 -1,20

Çimsa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akiş GMYO 3,30 3,34 -1,20 Çimsa 13,57 13,65 -0,59 Enerjisa Enerji 8,82 8,84 -0,23 Logo Yazılım 95,20 95,40 -0,21 Çemtaş 14,83 14,84 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara