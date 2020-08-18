Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 12,24 12,70 -3,62 ...
18.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|12,24
|12,70
|-3,62
|Karsan Otomotiv
|2,79
|2,86
|-2,45
|Migros Ticaret
|38,70
|39,30
|-1,53
|Selçuk Ecza Deposu
|8,04
|8,15
|-1,35
|Türk Traktör
|95,55
|96,80
|-1,29
|Netaş Telekomünikasyon
|15,18
|15,33
|-0,98
|GSD Holding
|2,40
|2,42
|-0,83
|MLP Sağlık
|16,04
|16,15
|-0,68
|Ford Otosan
|86,75
|87,30
|-0,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,11
|7,15
|-0,56
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,93
|-0,52
|Şok Marketler
|12,66
|12,71
|-0,39
|Kardemir (D)
|2,84
|2,85
|-0,35
|Bursa Çimento
|5,75
|5,76
|-0,17
|Aksa
|6,98
|6,99
|-0,14
|Kartonsan
|643,10
|644,00
|-0,14
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,31
|7,32
|-0,14
|Karel Elektronik
|16,42
|16,44
|-0,12
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|8,54
|-0,12
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Kaynak: AA