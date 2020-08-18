Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Borusan Mannesmann 12,24 12,70 -3,62 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 12,24 12,70 -3,62 Karsan Otomotiv 2,79 2,86 -2,45 Migros Ticaret 38,70 39,30 -1,53 Selçuk Ecza Deposu 8,04 8,15 -1,35 Türk Traktör 95,55 96,80 -1,29 Netaş Telekomünikasyon 15,18 15,33 -0,98 GSD Holding 2,40 2,42 -0,83 MLP Sağlık 16,04 16,15 -0,68 Ford Otosan 86,75 87,30 -0,63 Tümosan Motor ve Traktör 7,11 7,15 -0,56 Emlak Konut GMYO 1,92 1,93 -0,52 Şok Marketler 12,66 12,71 -0,39 Kardemir (D) 2,84 2,85 -0,35 Bursa Çimento 5,75 5,76 -0,17 Aksa 6,98 6,99 -0,14 Kartonsan 643,10 644,00 -0,14 İş Yatırım Menkul Değerler 7,31 7,32 -0,14 Karel Elektronik 16,42 16,44 -0,12 Ereğli Demir Çelik 8,53 8,54 -0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA