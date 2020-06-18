Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 20,32 21,20 -4,15 ...
18.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|20,32
|21,20
|-4,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,93
|9,21
|-3,04
|Tat Gıda
|9,76
|10,00
|-2,40
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|6,37
|-2,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,73
|13,99
|-1,86
|Kerevitaş Gıda
|4,37
|4,44
|-1,58
|Brisa
|12,33
|12,45
|-0,96
|Güneş Sigorta
|4,41
|4,45
|-0,90
|Ege Endüstri
|618,30
|623,20
|-0,79
|Alarko Holding
|5,56
|5,60
|-0,71
|Doğan Holding
|2,03
|2,04
|-0,49
|Reysaş GMYO
|5,35
|5,37
|-0,37
|Türk Traktör
|70,25
|70,50
|-0,35
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,78
|6,80
|-0,29
|Anadolu Grubu Holding
|19,75
|19,80
|-0,25
|Çelebi
|79,70
|79,90
|-0,25
|Ford Otosan
|69,50
|69,65
|-0,22
|Enerjisa Enerji
|8,29
|8,30
|-0,12
Kaynak: AA