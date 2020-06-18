Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Deva Holding 20,32 21,20 -4,15 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,32 21,20 -4,15 Selçuk Ecza Deposu 8,93 9,21 -3,04 Tat Gıda 9,76 10,00 -2,40 Eczacıbaşı İlaç 6,22 6,37 -2,35 Eczacıbaşı Yatırım 13,73 13,99 -1,86 Kerevitaş Gıda 4,37 4,44 -1,58 Brisa 12,33 12,45 -0,96 Güneş Sigorta 4,41 4,45 -0,90 Ege Endüstri 618,30 623,20 -0,79 Alarko Holding 5,56 5,60 -0,71 Doğan Holding 2,03 2,04 -0,49 Reysaş GMYO 5,35 5,37 -0,37 Türk Traktör 70,25 70,50 -0,35 Anadolu Hayat Emeklilik 6,78 6,80 -0,29 Anadolu Grubu Holding 19,75 19,80 -0,25 Çelebi 79,70 79,90 -0,25 Ford Otosan 69,50 69,65 -0,22 Enerjisa Enerji 8,29 8,30 -0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA