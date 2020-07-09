Son dakika haber! GÜNGÖREN'DE TAKSİDEKİ  HIRSIZLIK KAMERADA; HEM ÇALDI HEM SELAM VERDİ
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Son dakika haber! GÜNGÖREN'DE TAKSİDEKİ  HIRSIZLIK KAMERADA; HEM ÇALDI HEM SELAM VERDİ

Bir son dakika haberine göre İstanbul DHAGüngören'de taksiciden telefon çalan kişi dikkat çekmemek için selam vererek kayıplara karıştıGüngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki olay geçtiğimiz gün meydana geldi.

Son dakika haber! GÜNGÖREN'DE TAKSİDEKİ  HIRSIZLIK KAMERADA; HEM ÇALDI HEM SELAM VERDİ
09.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:06

İstanbul DHA

Güngören'de taksiciden telefon çalan kişi dikkat çekmemek için selam vererek kayıplara karıştı

Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki olay geçtiğimiz gün meydana geldi.

Taksi durağına gelen bir şoför, arkası dönük bir şekilde yemek yediği sırada aracına bir kişi yanaştı. Bir süre çevreyi gözetleyen kişi taksinin içine uzanarak cep telefonunu çaldı. O sırada yemek yiyen kişinin yanından geçerken selam veren hırsız hızlı adımlarla kayıplara karıştı.

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Kaynak: DHA

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