Son dakika haber... Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak Beğendik Köprüsü yarın ulaşıma açılıyor
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Son dakika haber... Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak Beğendik Köprüsü yarın ulaşıma açılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü yarın törenle ulaşıma açılıyor.

Son dakika haber... Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak Beğendik Köprüsü yarın ulaşıma açılıyor
10.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:24

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü yarın törenle ulaşıma açılıyor.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapımına 2014 yılında başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprü tamamlandı.

Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.

"Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü"

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, açılış öncesi köprüde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu burada yaptığı açıklamada, Pervari ilçesinin Beğendik Beldesinde inşa edilen, kutu kesitli art germeli dengeli konsol viyadüklü asma köprünün, iki ayak arasındaki 210 metre orta açıklık ile Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en yüksek köprüsünün Siirt'te inşa edilmesinin bölgenin sosyo-ekonomik yapısını olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Hacıbektaşloğlu, "450 metre uzunluk, 165 metre yüksekliğe sahip köprü, 10 metre platform genişlik, 2'şer metre yürüyüş yolu olmak üzere toplamda 14 metre genişlikte." dedi.

Zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak

Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak.

Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprünün açılışı yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı törenle yapılacak.

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Kaynak: AA

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