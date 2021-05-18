Son dakika haber! Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun
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Son dakika haber! Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Son dakika haber! Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tarım sektörü temsilcileri ve çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek ve kredi borçlarının ertelemesine yönelik açıklamalarını sevinçle karşıladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tarım sektörü temsilcileri ve çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek ve kredi borçlarının ertelemesine yönelik açıklamalarını sevinçle karşıladı.

Diyarbakır'da Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir AA muhabirine, açıklanan fiyatların geçen seneye göre çok iyi olduğunu belirtti.

Çiftçiler olarak fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren Demir, girdi maliyetlerinin de düşürülmesini beklediklerini söyledi.

Demir bölgede kuraklık yaşandığını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından bölgede kuraklıkla ilgili tespit çalışması yürütülüyor. Çiftçinin üretim yapabilmesi için bu konuda destek istiyoruz." dedi.

Mardin

Türkiye Ziraatçılar Derneği Mardin İl Temsilcisi ve çiftçi İbrahim Halil Kuzu da tarıma elverişli yaklaşık 3 milyon dekar araziye sahip Mardin'in, Türkiye'nin önemli hububat merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Bereketli topraklara sahip Mardin Ovası'nda çiftçinin genellikle ilk ürün olarak makarnalık ve ekmeklik buğday, ikinci ürün olarak da mısır ve pamuk yetiştirdiğini ifade eden Kuzu, bu yıl yeterli yağış düşmemesinden çiftçilerin olumsuz etkilendiğini belirtti.

"Burada çok kaliteli ürünler yetişiyor. Sulu tarımını yapıldığı alanlarda yüksek verim de elde ediliyor. Genelde ürünler burada işleniyor. Un, makarna, irmik, bulgur gibi ürünlere dönüşüyor. Mardin'in ana geçim kaynağı tarım." diyen Kuzu, Cumhurbaşkanından sabırsızlıkla bekledikleri açıklamanın dün geldiğini hatırlattı.

Kuzu, "Artış oranlarından memnunuz, çiftçiler olumlu karşıladı. Gübre tohum, ilaç gibi girdi maliyetlerinin artmasından dolayı bu konuda destek olunması bizler açısından daha olumlu hale gelecek." dedi.

Siirt

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere destek açıklamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

"Geçen yıl tonu 1850 lira olan makarnalık buğday bu yıl 2 bin 450 olarak belirlendi. Açıklanan fiyatlar beklediğimizin üzerinde oldu. Çiftçi temsilcileri olarak bu fiyatlardan ve artıştan memnunuz." diye konuştu.

Batman

Batman Zahireciler ve Hububatçılar Derneği Başkanı Halil Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fiyatları önemsediklerini belirtti.

Batman Ovasında buğday, nohut, mercimek, arpa ve mısır yetiştirildiğini dile getiren Ay, bu yıl kuraklık nedeniyle çiftçilerin sıkıntı yaşadığını aktardı.

Ay, çiftçinin her zaman desteklenmesi gerektiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu alım fiyatları geçen yıla oranla iyi. Beklenen fiyatlar ve makul. Kuraklıktan dolayı çiftçimiz ciddi bir rekolte düşüklüğü bekliyor. Bu konuda da çiftçilerimizin desteklenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun
Son dakika haber! Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun
Son dakika haber! Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun
Son dakika haber! Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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