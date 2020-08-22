Son dakika haber: - Güney Sudan'da kargo uçağı düştü: 4 ölü
Son dakika gündem haberine göre - Güney Sudan'da kargo uçağı düştü: 4 ölü Güney Sudan'da kargo uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
22.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:41
- Güney Sudan'da kargo uçağı düştü: 4 ölü
JUBA - Güney Sudan'da kargo uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bulunan havalimanından kalkış yapan bir kargo uçağı kısa bir süre sonra düştü. Juba Uluslararası Havalimanı'ndan Bahr El Ghazal Eyaleti'ne doğru yola çıkan kargo uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Güney Sudan basını uçağın Güney Sudan Havayolları'na ait olduğunu yazdı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA