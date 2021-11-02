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Son dakika haber... Güney Sudan'da Antonov An-26 tipi kargo uçağı düştü: 5 ölü

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Güney Sudan'da Antonov An-26 tipi kargo uçağı düştü: 5 ölü

Son dakika haber... Güney Sudan'da Antonov An-26 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

Güney Sudan'da Antonov An-26 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

Ulusal basında yer alan haberler de, başkent Cuba'da sabah saatlerinde kalkıştan kısa süre sonra meydana gelen kazada 2'si Rus vatandaşı 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Juba Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Kur Kuol, uçağın Nil Nehri'nin doğu kıyısında bulunan Gondokoro bölgesinde düştüğünü kaydetti.

Bir görgü tanığı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçağın yanan enkazını gördüğünü ancak bir hayat belirtisi olmadığını ifade etti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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