Son dakika haber: Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.

Edinilen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.