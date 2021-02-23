Son dakika haber: Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.
23.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:29
Edinilen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan