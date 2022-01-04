Son dakika haber... Güney Afrika Parlamentosu'ndaki yangının şüphelisi hakim karşısına çıkarıldı

Güney Afrika Parlamentosu'nda 2 Ocak'ta çıkan yangınla ilişkisi olduğu şüphesiyle parlamento yakınında gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra tutuklanan 49 yaşındaki Zandile Mafe hakim karşısına çıkarıldı.

Cape Town Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Mafe'nin avukatı Luvuyo Godla, müvekkilinin yangınla ilişkisi olduğu iddialarını reddederek, "Yakalanması gereken kişi o değil. O sadece bir günah keçisi." dedi.

Godla, Mafe'nin parlamento çevresinde sokaklarda yaşayan biri olduğunu hatırlatarak, müvekkilinin parlamento binasına girmesinin dahi mümkün olmadığına işaret etti.

Yargıç Zamekile Mbalo, daha fazla delilin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Western Cape Ulusal Savcılık Sözcüsü Eric Ntabazalila, yaptığı basın açıklamasında, Mafe'nin, 2 ayrı kundakçılık, hırsızlık ve Ulusal Kilit Noktalar Yasası'nı ihlal suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ntabazalila, iddia makamının sanığın kefaletle serbest bırakılma talebine karşı çıkacağını belirtti.

Avukat Godla, mahkeme sonrasında basına verdiği demeçte, müvekkilinin yangınla ilişkili olduğuna dair mahkemenin elinde herhangi bir delil olmadığını öne sürerek, "Suç mahalli çevresinde dolaşan birine rastlayıp, sırf bu nedenle o kişinin suçlu olduğunu varsayamazsınız." diye konuştu.

Godla, evsiz olan müvekkilinin parlamento binasına nasıl girileceğini ve yakılacak kilit noktaları bilmesinin imkansız olduğunu savunarak, "Böyle bir durumda özel güvenlik ve polis olması gereken yerde neden olmasın?" dedi.

Parlamento binasında, 2 Ocak'ta çıkan yangında tarihi eski meclis binasının çatısı yanmış, alevlerin diğer bölümlere sıçramasıyla çok sayıda ofis de kullanılamaz hale gelmişti.