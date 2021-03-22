Son dakika haber: Güney Afrika, mutasyonlu virüse karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanmadığı AstraZeneca aşılarını sattı

Son dakika haberlerine göre Güney Afrika, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanamadığı 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattığını duyurdu.