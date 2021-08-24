Son dakika haber... Güney Afrika, hapisteki eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ı ülkesine iade edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Güney Afrika, hapisteki eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ı ülkesine iade edecek

Son dakika haber... Güney Afrika, hapisteki eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ı ülkesine iade edecek
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, hakkında yolsuzluk suçlamalarıyla yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Mozambik'in eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ı ülkesine iade edeceği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, hakkında yolsuzluk suçlamalarıyla yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Mozambik'in eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ı ülkesine iade edeceği bildirildi.

Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mozambik'e iade edilecek Chang'ın ülkesinin tarihinin en büyük yolsuzluk skandalıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

3 yıldır cezaevinde bulunuyor

Chang, hakkında "görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamalarıyla 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gözaltına alınmıştı.

2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık kredi usulsüzlüğüne de adı karışan Chang, ABD tarafından da dolandırıcılık ve rüşvet yaptığı iddiasıyla aranıyordu.

Hem ABD hem de Mozambik makamlarınca Güney Afrika'dan iadesi talep edilen Chang, yaklaşık 3 yıldır Gauteng eyaletindeki Modderbee Cezaevi'nde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Demet Akalın Mesut Akusta Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Güney Afrika, hapisteki eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ı ülkesine iade edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:22:37. #1.16#

title