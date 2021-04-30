Son dakika haber! Güney Afrika'da Zulu Kabilesi Kraliçesi Dlamini-Zulu hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Güney Afrika'da Zulu Kabilesi Kraliçesi Dlamini-Zulu hayatını kaybetti

Son dakika haber! Güney Afrika'da Zulu Kabilesi Kraliçesi Dlamini-Zulu hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Güney Afrika'da yaşayan "Zulu" Kabilesinin Kraliçesi Mantfombi Dlamini-Zulu'nun, 65 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Güney Afrika'da yaşayan "Zulu" Kabilesinin Kraliçesi Mantfombi Dlamini-Zulu'nun, 65 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basındaki habere göre, Kraliçe Dlamini-Zulu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliçenin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Zulu halkının geleneksel başbakanı Prens Mangosuthu Buthelezi, Kraliçe Dlamini-Zulu'nun ölümünün herkesi şoke ettiğini söyledi.

Diyabet nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Zulu Kabilesi Kralı Goodwill Zwelithini de 12 Mart'ta 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zwelithini, babasının ölümünün ardından 1968'de taç giymişti.

11 milyona yakın nüfusla Güney Afrika'nın en kalabalık etnik gruplarından olan Zulu Kabilesi, sömürgeci güçlere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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