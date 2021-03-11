Son dakika haber | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümetten öğrencilere eğitimde daha fazla destek sözü
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Son dakika haber | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümetten öğrencilere eğitimde daha fazla destek sözü

11.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:26
Son dakika haber | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümetten öğrencilere eğitimde daha fazla destek sözü

Son dakika gündem haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, üniversite harçlarının öğrenciler tarafından protesto edilmesi sonrası bu alanda daha fazla destek sözü verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, üniversite harçlarının öğrenciler tarafından protesto edilmesi sonrası bu alanda daha fazla destek sözü verdi.

Eğitim Bakanı Blade Nzimanede, öğrencilerin okullara devam edebilmelerini desteklemek için daha fazla bütçe ayrılacağını açıkladı.

Nzimanede, "Eğitim bütçesi, tüm öğrencilerin okula kaydolmaları için yeterli oranda artırılacak." dedi.

Bu arada Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, gösterilerde 1 öğrencinin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini kınayarak olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Witwatersrand Üniversitesi öğrencilerinin Johannesburg'ta dün başlattığı gösteriler bugün de devam etti.

Yolu trafiğe kapatarak üniversite harçlarını protesto eden göstericilere polis müdahale etmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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