Son dakika haber... Güneşin altında, ateş başında bekleyip doğal pekmez yapıyorlar
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Son dakika haber... Güneşin altında, ateş başında bekleyip doğal pekmez yapıyorlar

Son dakika haberlerine göre Güneşin altında, ateş başında bekleyip doğal pekmez yapıyorlar Dutlar oldu, köylü kadınlar pekmez imalatına başladı Bursa'da dutların olmasıyla birlikte köylerde kadınlar dut pekmezi yapmaya başladı.

10.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:48

Güneşin altında, ateş başında bekleyip doğal pekmez yapıyorlar

Dutlar oldu, köylü kadınlar pekmez imalatına başladı

BURSA - Bursa'da dutların olmasıyla birlikte köylerde kadınlar dut pekmezi yapmaya başladı. Köylü kadınlar doğal dut pekmezi yapmak için 2 gün ateşin başında ter döküyor.

Orhangazi ilçesinin Keramet köyü kadınları, bir çok faydası bulunan dut pekmezini yapmaya sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. İşe imece usulü bahçelerindeki dut ağaçlarını silkeleyerek başlayan köylü kadınlar, topladıkları dutları odun ateşinde yanan kazanlara döküyor. Burada saatlerce pişen dutlar belli bir kıvama geldikten sonra çuvallara alınıyor. Çuvallarda süzülen su ertesi gün tekrar kaynamaya alınıyor. Kıvam alana kadar pişiriliyor. İki gün sonunda doğal pekmez ortaya çıkıyor. Dut pekmezine ilaveten şeker katılmıyor. Dut pekmezine, ihtiva kendi şekeri tat veriyor. 50 kilo duttan 5 kilo pekmez çıkıyor.

Bu yıl dut pekmezi yapımına başlayan Keramet köyü sakinlerinden Gönül Turan, "Dut pekmezi yapımına başladık. Annelerimizden gördüğümüz tarifle bu pekmezi tabii yollarla yapıyoruz. İlk gün dutları otun ateşinin üzerinde kazanlarda yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayan dutları çuvala koyuyoruz. Bu dutlar süzülüyor. Süzülen suyunu ertesi gün tekrar kazana atıp kıvam alana kadar kaynatıyoruz. 50 kilo duttan 5 kilo pekmez çıkıyor. Bu pekmezin kilosunu 50 liradan satıyoruz. Çocuklarımıza bütün yıl yediyoruz, çok faydalı" dedi.

Doğal dut pekmezi, kansızlığa iyi gelir, demir bakımından oldukça zengindir. Kansere karşı koruma sağlayan antioksidanlar açısından zengindir. Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine karşı korur. Mide hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır. Adet ağrılarını azaltır. Muhtevasında kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller vardır. Kanın pıhtılaşmasını önler. Uterus kaslarının sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Sinir sistemini güçlendirir. Karaciğeri temizler. Göğüs ağrılarını hafifletir. Böbrekleri güçlendirir. Çocuklarda görülen pamukçuk için iyi gelir. İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Son dakika haber... Güneşin altında, ateş başında bekleyip doğal pekmez yapıyorlar

Kaynak: İHA

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