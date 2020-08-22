Son dakika haber | Gündüz'den polislerin görevlerine dönmesini sağlayan Bakan Soylu'ya teşekkür
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Son dakika haber | Gündüz'den polislerin görevlerine dönmesini sağlayan Bakan Soylu'ya teşekkür

Son dakika haberi... 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevi başında haksızlığa uğrayan polislere sahip çıkmasına teşekkür etti.

Son dakika haber | Gündüz'den polislerin görevlerine dönmesini sağlayan Bakan Soylu'ya teşekkür
22.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:17

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevi başında haksızlığa uğrayan polislere sahip çıkmasına teşekkür etti.

Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Soylu'nun, görevi başında haksızlığa uğrayan polise sahip çıktığını söyledi. Önceki gün İstanbul Kadıköy'de görev yapan vatan evlatları, polislerin görevleri başında kendini bilmez bir bayanın incitici ve küfürlü konuşmaları karşısında görevini yapmaya çalışırken haksızlığa uğradığını ileri süren Başkan Gündüz, "Bakanımız olayı duyar duymaz açığa alınan polisleri görevlerine iade için gerekeni yapmıştır. Görevi başındaki polislerimize küfür, ağır hakaretler savurup yapılan görevi engellemek isteyen bayanların tutumu karşısında görevlerini layıkıyla yapmışlardır. Buna rağmen açığa alınıp haksızlığa uğrayan polislerimizin görevlerine iade edilmesi polis teşkilatımızı ve milletimizi sevindirmiştir. Soyadına yakışanı yapan Soylu bakanımız gece gündüz çalışırken en ufak olumsuzluğa bile müdahale etmiş ve kamu oyunun takdirini kazanmıştır. Polis teşkilatımıza yapılan her türlü saldırının karşısında olan bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a şehit ve gazi ailelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Vatanı için gece gündüz askerimizin, polisimizin, gazilerimizin, şehit yakınlarımızın yanında olan bu vatan evlatlarına sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. İçişleri Bakanımız her zaman biz şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olmuştur. Bizlerde her zaman onların daima yanlarında olacağız. Hiçbir haksızlığın karşısında eğilmeyen sayın bakanımız, emniyet genel müdürümüz ve tüm kolluk kuvvetlerimize başarı, sağlık, sıhhat diliyoruz. Gece gündüz demeden, kar kış demeden, sıcağın kavurucu gücüne karşı evinden, çocuklarından fedakarlık yapıp canla başla çalışan içişleri bakanımıza ve emniyet genel müdürümüze; biz şehit ve gazi aileleri sonsuz şükranlarımızı bildiriyoruz. Dualarımız sizlerle olsun inşallah" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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