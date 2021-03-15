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Son dakika haber: GÜNDEME

15.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:33
Son dakika haber: GÜNDEME

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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