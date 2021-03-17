Son dakika haber: GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları MKYK toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul edecek.