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Son dakika haber: GÜNDEM ÖZETİNE

17.03.2021 01:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:46
Son dakika haber: GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları MKYK toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları MKYK toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul edecek.

(Ankara/13.30/17.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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