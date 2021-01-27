Son dakika haber! GÜNDEM ÖZETİNE

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti 7.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul edecek.

(Ankara/12.00/14.00/15.30/19.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş