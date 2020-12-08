Son dakika haber... GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haber... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.