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Son dakika haber... GÜNDEM ÖZETİNE

01.11.2020 00:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:44
Son dakika haber... GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haber... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne ve TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne ve TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katılacak.

(Samsun/14.30/16.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömür Melih Üzelce

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