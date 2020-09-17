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Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek.

Son dakika haber | GÜNDEM ÖZETİNE
17.09.2020 06:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 06:58

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.30/14.00)

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Kaynak: AA

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