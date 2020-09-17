Son dakika haber | GÜNDEM ÖZETİNE
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek.
17.09.2020 06:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 06:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.30/14.00)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA