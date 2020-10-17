Son dakika haber: GÜNDEM / 17 Ekim 2020

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret edecek.

(15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzincan'da çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunacak.

(Erzincan/12.00-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Havalimanı 2. pistte inceleme yapacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Elazığ Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na seyahat edecek.

(Elazığ/10.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.??

(Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izlenecek.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip edilecek.???

(Ankara/Atina/Lefkoşa)?? (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 5. haftası Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak.

(Rize/13.30/Kayseri/Konya/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 5. haftası Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor, Yılport Samsunspor-İstanbulspor, Adanaspor-Altınordu ve Altay-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Balıkesir/Samsun/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Futbolda Misli.com 3. Lig'in 5. haftasında 1. Grup'ta 2 maç, 2. Grup'ta tüm müsabakalar, 3. Grup'ta 6 karşılaşma ve 4. Grup'ta 7 maç yapılacak.

(Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Darüşşafaka Tekfen-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Galatasaray, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Muğla/15.15/Bursa/17.30/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta, Nesibe Aydın-OGM Ormanspor, Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/16.00/İstanbul/Adana/14.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası PTT-Karayolları, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Kuzeyboru, Sistem9 Yeşilyurt-İlbank, Sarıyer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor, Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Bursa/18.00/İstanbul/13.00/15.30/17.00/18.30/20.00) (Fotoğraflı)

7- Milli atletlerin de katılacağı Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, kadınlar ve erkeklerde Polonya'da yapılacak.

(Gdynia/12.00/13.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında 4 maç oynanacak.

(Fotoğraflı)

9- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak; ilk haftanın maçlarından 5'i yapılacak.

(Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Mobil ekipler, 21 bini aşkın çocuğu sokaktan kurtardı

Sokakta çalıştırılan, dilendirilen, çeşitli sebeplerle eğitim hayatından uzaklaşan çocuklar için 81 ilde çalışma yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mobil ekipleri, 21 bin 713 çocuğun yaşamına dokundu

Sokaktan kurtarılan çocuklar, kendilerine uygun sosyal hizmet modelleri ve destek mekanizmalarıyla buluşturuldu

Eğitim çağında olan ama sokakta çalıştırıldığı için okula devam etmediği saptanan 1836 çocuk okuluna döndürüldü, 5 bin 487 çocuk için eğitim, rehberlik ve danışmanlık tedbirleri alındı

5 bin 877 aileye çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek, 13 bin 129 aileye rehberlik hizmeti sağlanırken farklı risklerle karşı karşıya olduğu saptanan 504 çocuk Bakanlığa bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altına alındı

Bugüne kadar yapılan takipler sonucunda 891 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı

(Burcu Çalık-Ankara)

2- Geçen yıl yanan orman alanlarının yarısından fazlası ağaçlandırıldı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Geçen yıl yangından zarar gören 11 bin 332 hektar alandan 6 bin 200 hektarı aynı yıl içinde ağaçlandırıldı, 1087 hektardaki çalışmalar bu yıl sonuna kadar tamamlanacak"

"Bu yıl meydana gelen yangınlar nedeniyle zarar gören alanlarda da çalışmalar aralıksız devam ediyor"

"Yangınlar sonucu tahrip olan alanlarda, Yanan Orman Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi kapsamında bölgedeki bitki yapısını bozmadan rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor"

(Enes Duran/Ankara)

3- Türkiye'nin yeni zırhlısı Tulpar göreve hazır

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç:

"Seri imalata hazır olan Tulpar Zırhlı Muharebe Aracı'nın son olarak ağustos ayında Şereflikoçhisar'da atış testleri başarıyla tamamlandı"

"Tulpar için dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip ediyor, aracın uluslararası tanıtımlarını yapmayı sürdürüyoruz"

"Pasifik kıyısından Atlantik kıyısına hatta Güney Amerika'ya kadar envanterinde benzer araçlar olan ülkelerde ömrünü tamamlamak üzere, yenilenmesi gereken araçlar bulunuyor. Tulpar, tüm bu ülkelerin ihtiyacına hem teknik hem yetenek hem de maliyet olarak cevap verebilecek özellikte."

"Global pazarlarda farklı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilen Tulpar'ın testlerdeki performansı ve potansiyel kullanıcılar tarafından gelen geri bildirimler ise oldukça memnun edici"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı