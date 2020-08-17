Son dakika haber: GÜNDEM / 17 Ağustos 2020
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Son dakika haber: GÜNDEM / 17 Ağustos 2020

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul edecek.

Son dakika haber: GÜNDEM / 17 Ağustos 2020
17.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:03

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara depreminin 21. yılı nedeniyle AFAD tarafından düzenlenecek 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın açılış töreninde yer alacak, çeşitli ziyaretlerde ve TCDD Feribot İskele Sahili'nde incelemelerde bulunacak.

(Van/10.45-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistikleri ile ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile ortak basın toplantısı düzenleyecek

(Haiti/21.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Turu'nun ikinci maçında İnter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.

(Düsseldorf/22.00)

2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2020-2021 sezonu kura çekimi yapılacak.

(Münih/11.00)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - "Asrın felaketi"nin üzerinden 21 yıl geçti

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden etkilenen kentler, 21 yılda yapılan çalışmalarla depremin acı izlerini silmeyi başardı

Türk imalat sanayisinin kalbi konumundaki Kocaeli, depremin ardından geçen 21 yıllık süreçte ihracatını çok büyük oranda artırdı

Depremde büyük yıkım yaşanan Sakarya da bu süreçte hem kentsel dönüşüm hem de sanayideki hamleleriyle başarılara imza attı

(Şengül Azbay-Onur Orhan/Kocaeli-Sakarya)

2- Konut projelerinde "sismik izolasyona" ilgi arttı

Deprem İzolasyon Derneği Başkanı Mehmet Emre Özcanlı:

"Kamu binaları ve karayollarının ardından şimdi konut sektöründe de deprem izolatörleri kullanılmaya başlandı. Konut sektöründe bu anlamda bir uyanış var. İstanbul'daki toplu konut projelerinde satışı artırmak için deprem izolatörü kullanıldığı özellikle belirtiliyor"

"Temelinde deprem izolatörü bulunan bina deprem anında sanki tekerler üzerindeymiş gibi gidip geliyor. Örneğin bir yerde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişse, deprem izolatörü olan binada bulunan kişi bu depremi 5 büyüklüğü gibi hissediyor"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

3- Eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut'un acısı ilk günkü gibi taze

Kırıkkale'de bir lokantada eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti

Sanık Fedai Varan'ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı dava, sanığa verilen cezayı yeterli bulmayan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine istinafa taşındı

Emine Bulut dosyasının Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf incelemesi devam ediyor

Baba Ahmet Bulut: "Evlat acısını bilen bilir"

Anne Fadime Bulut: "Bizim yaramız hiçbir zaman kapanmayacak"

(Muhammet Fatih Gökmen/Kırıkkale)

***

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Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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