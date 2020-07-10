Son dakika haber! GÜNDEM / 10 Temmuz 2020
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Son dakika haber! GÜNDEM / 10 Temmuz 2020

Gelen son dakika haberine göre 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik, belediye, AK Parti il başkanlığına ziyarette bulunacak, devam eden proje alanlarında inceleme yapacak, il koordinasyon toplantısına ve içme suyu tesisinin açılışına katılacak.

Son dakika haber! GÜNDEM / 10 Temmuz 2020
10.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 08:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik, belediye, AK Parti il başkanlığına ziyarette bulunacak, devam eden proje alanlarında inceleme yapacak, il koordinasyon toplantısına ve içme suyu tesisinin açılışına katılacak.

(Kırıkkale/09.30-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Feneri Derneğince başlatılacak "1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu" projesinin tanıtım ve imza törenine katılacak.

(İstanbul/ 17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka ile görüşecek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

(Kiev) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AFAD İl Müdürlüğü, Ticaret Odası Başkanlığı ve Esnaf Odası Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/14.30-15.15-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Koyunculuk Projesi tanıtımına katılacak, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Tokat/10.30-14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı işgücü istatistikleri ile mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi ve Dış Ticaret Endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sırbistan'daki hükümet karşıtı gösterilerin yansımaları takip edilecek.

(Belgrad) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ile Medipol Başakşehir'in mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00)

ÖZEL HABER

1- Gemilerden kaynaklı atıklar sıkı takip altında alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Denizcilik Atıkları Uygulaması" hakkındaki genelgeyi imzaladı

Genelgeyle, gemilerden kaynaklanan atık ya da yük artıklarının lisanslı bir atık kabul tesisine veya atık alım gemilerine verilmesi ve bertarafa gönderilmesine kadar olan tüm süreç "Denizcilik Atıkları Uygulaması" ile Bakanlık tarafından anlık izlenecek, böylece gemi kaynaklı deniz kirliliklerinin önlenmesi sağlanacak

Limandan ayrıldıktan sonra aynı gün faaliyetini tamamlayarak limana dönen ticari gemilere, sportif, gezi amaçlı kullanılan gemilere ve balıkçı gemilerine 48 saat içerisinde atıklarını Mavi Kart Sistemi'ne işletmeleri, atık kabul tesisi veya atık alma gemisine atıklarını verme zorunluluğu getirildi

Motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları genelge kapsamı dışına çıkarıldı, böylece küçük balıkçı tekneleri gibi deniz araçlarına yönelik mağduriyetler engellendi

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- 14 ailenin evladına kavuşması, Diyarbakır annelerine umut oldu

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 14'ünün evladını terörün pençesinden kurtarması, yüreği aynı acıyla yanan ve bekleyişini sürdüren anne ve babaları umutlandırdı

127 aile yıllardır hasret kaldıkları çocuklarına sarılmak için oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

(Nurten Aslan-Ahmet Kaplan/Diyarbakır)

3- Kovid-19'a rağmen 8 sektörün Çin'e ihracatı ilk yarıda arttı

Yılın ilk 6 ayında birçok sektörün Çin'e ihracatında gerileme yaşanırken, çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, tütün, yaş sebze ve meyve, demir ve demir dışı metallerin Çin'e ihracatı artış kaydetti

Çin'e dış satımı en fazla artan sektör olan demir ve demir dışı metallerin, 2019'un ilk yarısında Çin'e 30 milyon 993 bin 14 dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 218,34 artarak 98 milyon 664 bin 14 dolara yükseldi

İlk yarıda Çin'e en fazla ihracatı 556 milyon 87 bin dolarla madencilik sektörü gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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