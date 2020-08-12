Son dakika haber | Gümüşhane'de telefon dolandırıcısı yakalandı Son dakika habere göre Gümüşhane'de telefon dolandırıcısı yakalandıGÜMÜŞHANE'de kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak N.Ö.?nün 30 bin lirasını dolandıran O.K., polis tarafından Erzincan'da kaldığı otel odasında yakaladı.

Gümüşhane'de telefon dolandırıcısı yakalandı

GÜMÜŞHANE'de kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak N.Ö.?nün 30 bin lirasını dolandıran O.K., polis tarafından Erzincan'da kaldığı otel odasında yakaladı.

Kent merkezinde yaşayan N.Ö.?yü arayan O.K. kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttı. Terör örgütüyle bağlantılarının tespit edildiğini, yardımcı olacağını söyleyen O.K., N.Ö.?yü 30 bin TL dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon dolandırıcılığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, şüphelinin Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir otelde kaldığı tespit edildi. Şüpheli, kaldığı otelde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA