Son dakika haber | Gümüşhane'de garaj yangını
Son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'de garajda çıkan yangında bir otomobil ile bir traktör kullanılamaz hale geldi.
Gümüşhane'de garajda çıkan yangında bir otomobil ile bir traktör kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Çalık köyünde, Tuncer Delibaş'a ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında garaj bulunan bir otomobil ile bir traktör kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik