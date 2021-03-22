Son dakika haber | Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde Kovid-19 denetimi

Son dakika haberlerine göre Nevşehir'in Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında polis tarafından iş yeri ve toplu taşıma araçları denetlendi.