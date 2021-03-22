Son dakika haber | Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde Kovid-19 denetimi
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Son dakika haber | Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde Kovid-19 denetimi

22.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:04
Son dakika haber | Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde Kovid-19 denetimi

Son dakika haberlerine göre Nevşehir'in Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında polis tarafından iş yeri ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Nevşehir'in Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında polis tarafından iş yeri ve toplu taşıma araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde 32 personelin katımıyla "şok denetim" gerçekleştirildi.

Paylaşımda, 158 iş yeri ile 3 toplu taşıma aracının incelendiği, denetimde maske takma zorunluluğuna uymayan 4 kişiye tutanak tanzim edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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