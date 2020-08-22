Son dakika haber... Gülnar'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberlerine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Tozkovan Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.

Ekiplerin çabasıyla çevredeki bahçelere sıçramadan kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 dönümlük arazi zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA