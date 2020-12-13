Son dakika haber: Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Gülhan Kurhan (35), tedavi gördüğü hastanede 94 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, D-100 yolu Kirazlıyalı bölgesinde meydana geldi. Cengiz Kurhan'ın kontrolünden çıkan, plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada Cengiz Kurhan ile araçtaki eşi Gülhan Kurhan ve annesi Almast Kurhan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Almast Kurhan, yaşamını yitirdi. Cengiz Kurhan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan Kurhan da 94 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Gülhan Kurhan'ın cenazesi, Körfez Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI