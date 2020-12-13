Son dakika haber: Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti

13.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:21
Son dakika haber: Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti

Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Gülhan Kurhan (35), tedavi gördüğü hastanede 94 gün sonra yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Gülhan Kurhan (35), tedavi gördüğü hastanede 94 gün sonra yaşamını yitirdi. 

Kaza, D-100 yolu Kirazlıyalı bölgesinde meydana geldi. Cengiz Kurhan'ın kontrolünden çıkan, plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada Cengiz Kurhan ile araçtaki eşi Gülhan Kurhan ve annesi Almast Kurhan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Almast Kurhan, yaşamını yitirdi. Cengiz Kurhan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan Kurhan da 94 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Gülhan Kurhan'ın cenazesi, Körfez Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.  


Son dakika haber: Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haber: Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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