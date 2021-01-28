Son dakika haber: Gül: "Kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getireceğiz"
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Son dakika haber: Gül: "Kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getireceğiz"

28.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:34

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Uluslararası Veri Koruma Günü programına katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Uluslararası Veri Koruma Günü programına katıldı. (4)

Son dakika haber: Gül: 'Kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getireceğiz'
Son dakika haber: Gül: 'Kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getireceğiz'
Son dakika haber: Gül: 'Kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getireceğiz'
Son dakika haber: Gül: 'Kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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