Son dakika haber: Gül: "Kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getireceğiz"
28.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:34
Son dakika haberler... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Uluslararası Veri Koruma Günü programına katıldı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Uluslararası Veri Koruma Günü programına katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç