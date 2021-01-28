Gül: "Kimse hukuka, adalete ve anayasaya bağlı olarak çalışan hakim ve savcılarımıza militan diyemez"
28.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:20
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün salona gelmesi Programa katılan katılımcılar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Uluslararası Veri Koruma Günü programına katıldı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün salona gelmesi
Programa katılan katılımcılar
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Uluslararası Veri Koruma Günü programına katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç