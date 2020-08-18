Son dakika haber: Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğüne Murat Evren Atandı
Gelen son dakika haberine göre Güdül ilçe Emniyet müdürlüğüne atama yapıldı.
18.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:44
Güdül ilçe Emniyet müdürlüğüne atama yapıldı.
Bir süredir Güdül Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Dursun'un Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Güdül ilçe Emniyet Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Evren atandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Evren, ilçeye gelerek görevine başladı.
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Kaynak: AA