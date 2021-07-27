Son dakika haber... Guatemala'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 8 kişi öldü
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Son dakika haber... Guatemala'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 8 kişi öldü

Son dakika haber... Guatemala'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 8 kişi öldü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Guatemala'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 8 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 8 kişi hayatını kaybetti.

ANI'nin haberine göre, Guatemala Afetleri Azaltma Ulusal Koordinasyonu (CONRED), şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

CONRED, 632 binden fazla kişiyi etkileyen sellerde yaklaşık 5 bin 600 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Seller sebebiyle 3 köprü ve 2 otoyol ile 80'den fazla konutun ağır hasar gördüğü belirtildi.

Mayıstan ekime kadar yağış mevsiminin görüldüğü Guatemala, temmuz itibariyle de fırtına ve kasırgaların etkisi altına giriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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