Son dakika haber! GTO Başkanı Yıldırım'dan maske ihracatı talebi
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Son dakika haber! GTO Başkanı Yıldırım'dan maske ihracatı talebi

Son dakika haberi... Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, maske ihracatının hibe şartına bağlanmasının rekabet gücünü zayıflattığına dikkat çekerek, ihracatın önünün açılması gerektiğini dile getirdi.

Son dakika haber! GTO Başkanı Yıldırım'dan maske ihracatı talebi
29.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:34

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, maske ihracatının hibe şartına bağlanmasının rekabet gücünü zayıflattığına dikkat çekerek, ihracatın önünün açılması gerektiğini dile getirdi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım "1 hibe 1 ihracat" uygulamasının maske ihracatındaki fırsatların kaçırılmasına ve iç pazarda üretim fazlasına neden olacağına dikkat çekti. Yıldırım, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Koruyucu maske, tulum, koruyucu önlük, tıbbi ve cerrahi maske ihracatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ön iznine bağlanması ve maske dağıtımının da Devlet Malzeme Ofisine (DMO) devredilmesi bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Maskede bir hibe bir ihracat üreticiyi zorlamakta.Bizim gibi tekstil ve konfeksiyonda yetkin bir ülke ihracat fırsatlarını ve rekabet gücünü yitiriyor. Özel izne tabi maske ihracatının önü açılmalı. Üretici maske ihracatında vergi vermeye dahi razı, yeter ki ihracat serbest bırakılsın. Çünkü bu durum zaman kaybı ve de maliyet artışı oluşturduğundan maske, tulum ve önlük ihracatında Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabilecek gücü varken buna engel oluyor. Çin maske ihracat yasağını kaldırarak dünya maske pazarını ele geçirmeye başladı bile. Türk firmaları ise 1 maske ihracatına karşılık 1 maske hibe etme şartı nedeniyle ihracat yapamıyor. Ayrıca Bulgaristan, Romanya ve Bosna-Hersek gibi ülkelerde de maske üretimi başladı. Bu ülkeler de pazara girecek olursa pazarı tamamen kaybederiz. Bu durum bir an önce düzeltilmez ise üreticiler stoklarını eritemeyecek, makinelerini durduracak ve de istihdam zarar görecek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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