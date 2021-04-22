Son dakika haber! GTB Yönetim Kurulu Başkanı Bölük: "Ekonomik ömrünü tamamlayan fındık bahçeleri devlet desteğiyle yenilenmelidir"
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Son dakika haber! GTB Yönetim Kurulu Başkanı Bölük: "Ekonomik ömrünü tamamlayan fındık bahçeleri devlet desteğiyle yenilenmelidir"

Son dakika haber! GTB Yönetim Kurulu Başkanı Bölük: 'Ekonomik ömrünü tamamlayan fındık bahçeleri devlet desteğiyle yenilenmelidir'
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, ekonomik ömrünü tamamlama noktasına gelen fındık bahçelerinin devlet desteğiyle yenilenmesini istedi.

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, ekonomik ömrünü tamamlama noktasına gelen fındık bahçelerinin devlet desteğiyle yenilenmesini istedi.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da 150-200 yıllık fındık bahçeleri bulunduğunu belirtti.

Ömrünü tamamlayan yaşlı bahçelerin verim düşüklüğüne yol açtığını ifade eden Bölük, bu durumun Türkiye'nin dünya pazarındaki rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Bölük, bu bahçelerin bir an önce yenilenmesi gerektiğini kaydederek, "Ama üreticinin değiştirecek gücü yok. Bu konuda devletin desteğine ihtiyaç var. Ekonomik ömrünü tamamlayan bahçeler devlet desteğiyle yenilenmel???????idir. Dünyaya fındığın yayıldığı yer Giresun'dur. En eski fındık bahçeleri Giresun'dadır. O yüzden fındık bahçelerinin yenilenmesi işine Giresun özelinden başlanmalıdır." dedi.

Yenileme çalışmalarına ek olarak tarımsal destek ve özellikle bilimsel tarıma geçilmesinin de verimin artırılmasında önemli rol oynayacağını dile getiren Bölük, böylelikle Türkiye'de dönüm başına alınan rekolte miktarının diğer ülkeler seviyesine çıkarılmış olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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