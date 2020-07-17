HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber: GSO ve GAGİAD işbirliğinde, 'dijital çalışma ortamı nasıl oluşturulur' toplantısı gerçekleştirildi

Bir son dakika haberine göre Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) işbirliğinde, videokonferans yöntemi ile "Dijital Çalışma Ortamı Nasıl oluşturulur' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Son dakika haber: GSO ve GAGİAD işbirliğinde, 'dijital çalışma ortamı nasıl oluşturulur' toplantısı gerçekleştirildi
17.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:42

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) işbirliğinde, videokonferans yöntemi ile "Dijital Çalışma Ortamı Nasıl oluşturulur' konulu toplantı gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer'in açılış konuşması yaptığı toplantıda Uzman Başak Tecer ve Yücel Bağrıaçık katılımcılara büyük veri, yapay zeka, endüstri 4.0 ve makine öğrenmesi gibi kavramlarla işyerlerinin dijital dönüşüme ne kadar hazır olduğu ve neler yapmaları gerektiği konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm dünyanın bir taraftan krizlerle boğuştuğunu, bir taraftan da müthiş bir değişim yaşandığını belirterek, "Adeta bir zaman makinasındayız ve hızla başka bir zamana yolculuk yapıyoruz. pandemi öncesinde, 'Dijital çağa hazır olmalıyız. Kendimizi de buna göre hazırlamalıyız. Teknolojik devrimi gerçekleştirmeliyiz' derken, bunun ne kadar doğru olduğunu pandemi ile birlikte bir kere daha gördük" dedi.

"Daha önceki sanayi devrimlerini kaçırmış bir ülke olarak, içinde bulunduğumuz sanayi 4.0'ı kaçırmak gibi bir lüksümüz yok" diyen Ünverdi, "Biliyoruz ki, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun hepimiz farkındayız ama bunu özümsemek ve kendimize buna uygun yeni yol haritaları çizmek durumundayız. Kurulacak bu yeni dünya düzeninde sadece üretmek değil, sürdürülebilirlik ve kendinizi koruyabilmek için de teknolojiye uyum sağlamak zorundasınız. Artık savaşlar bile bilindik konvansiyonel yöntemlerle yapılmıyor. Bugün biyolojik savaşlar konuşuluyor, dijital dünyada siber saldırılar yapılıyor. Bununla birlikte, tabi her dönem kendi fırsatlarıyla birlikte geliyor, sıfırdan başlama imkanı bulabiliyorsunuz. Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi de buna en iyi örnektir. Benzinli ve dizel motorlara yatırım yapmanın maliyetler ve pazar açsısından çok zor hale geldiği bir dönemde, elektrikli motor teknolojisi ile bu yeni çağda ülke olarak biz de varız diyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar fabrikaların büyüklüğü, çalıştırılan insan sayısı, makine sayılarının en büyük referans kaynakları olduğunu ancak günümüzde artık fikirlerin yarıştığının altını çizen Adnan Ünverdi, "Bu yüzden de en başta düşünsel dönüşümü gerçekleştirmek, yeniliğe açık olmak, alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Bunu yapacak da bizleriz. Bu noktada GAGİAD'ın yenilikçi çalışmalarını çok değerli buluyorum. GAGİAD geçmişten günümüze çok güzel projelere imza atmış, yol gösterici olmuştur. Yeni başkanımız Sayın Cihan Koçer'in de yönetim kurulu ile birlikte çok önemli çalışmalar yürüttüğünü biliyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep için güzel işler yapmaya, güzel projeler geliştirmeye devam edeceklerini kaydeden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer de, yeni dünya düzeninde yeni çalışmalar ortaya koyacaklarını ifade ederek, "Yaşadığımız süreç hepimiz için yeniliklerle dolu. Bir taraftan normalleşmeye çalışırken, bir taraftan da yeni dünya düzenine alışmaya çalışıyoruz. Biz GAGİAD olarak bu sürece uygun hazırlıklar yapıyor ve kendimizi adapte etmeye gayret ediyoruz. Tüm dünyada alışkanlıklar değişiyor ve sisteme ayak uydurmamız gerekiyor. Artık sadece ofis, işyeri anlayışı yok, dijitalleşme ile her yer iş ortamı. Bulunduğunuz her noktadan iş süreçlerini yönetebilirsiniz. Böylesi bir dünyada endüstri 4.0, dijitalleşme ve E-ticaret gibi çağın önemli unsurlarına şehir olarak bizler de katkıda bulunmalı ve ülkemizi geleceğin dünyasına birlikte taşımalıyız" ifadelerine yer verdi.

Dijital dönüşümün süreçlerini sunum eşliğinde anlatan Uzman Başak Tecer de, "Günümüzde adından sıkça söz edilen, dijital bir çalışma ortamı gerçekten gerekli mi" başlığı altında konu hakkında bilgiler verdi.

Dijital dönüşümün ekonomiye çok önemli yansımalarının olduğunu ve öncelikle zihinsel dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğini aktaran Tecer, "Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren sanayinin dijital dönüşümü, çalışma hayatımızda gündemin başköşesine oturmuştur. Artık işyerinin sadece mesai saatleri içinde çalışanlar tarafından kullanılan fiziksel alanlar olmadığı bir çağı yaşıyoruz. Dijital çalışma alanı; teknoloji, çalışanlar ve iş süreçlerini birleştirerek, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıran, kurumsal hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıran bir sistemdir. Bu yeni konsept, çalışanların iş hayatında kullandıkları tüm teknolojileri kapsamaktadır. Kurumsal e-postalar, anlık mesajlaşma programları, kurumsal sosyal medya, İK uygulamaları, sanal toplantı araçları gibi teknolojileri içermektedir. Tüm bu teknolojiler, birlikte gruplandırarak, dijital çalışma ortamı ile iletişim yöntemlerini daha verimli bir hale getirmektedir. Yapay zeka olmazsa olmaz konular arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Şirketlerin dijital dönüşümü muhakkak başarmaları gerektiğinin altını çizen Yücel Bağrıaçık da, "Bu dönüşüm bütün bileşenler ile yapılması gereken bir çalışmadır. En alttan CEO'ya kadar bunu yapmalısınız. Bu süreçte iş ortakları ve müşterilerin istekleri göz önünde bulundurmalı. Yenidünyada çok sayıda fırsat bizi bekliyor. Dünyada çok büyük bir potansiyel var. Gaziantep'in de bunu çok iyi yönetebileceğini ve bu dönüşümü gerçekleştirebileceğini düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı Yaşam
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Fatih Sultan Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Tbmm Asker Adana Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber: GSO ve GAGİAD işbirliğinde, 'dijital çalışma ortamı nasıl oluşturulur' toplantısı gerçekleştirildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 16:42:44. #1.14#
title