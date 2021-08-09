Son dakika haber... Gri kategoride aranan terör örgütü Hizbullah üyesi yakalandı
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Son dakika haber... Gri kategoride aranan terör örgütü Hizbullah üyesi yakalandı

Son dakika haber... Gri kategoride aranan terör örgütü Hizbullah üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan terör örgütü Hizbullah üyesi Zafer D. tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan terör örgütü Hizbullah üyesi Zafer D. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hizbullah'ın faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 7 Ağustos'ta Avcılar'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan Zafer D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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