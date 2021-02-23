Son dakika haber: Göztepe'nin gurur günü
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Son dakika haber: Göztepe'nin gurur günü

23.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:43
Son dakika haber: Göztepe'nin gurur günü

Son dakika habere göre Spor Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, dün geçen yıl kavuştuğu Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı akşam saatlerinde ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, dün geçen yıl kavuştuğu Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı akşam saatlerinde ağırladı. Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Milletvekillleri Alpay Özalan, Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'le birlikte 20 bin kapasiteli stada gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil sahaya inip incelemelerde bulundu.

Stadın zemininde de inceleme yapan Erdoğan, penaltı atışı yaparken, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan da kaleye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, penaltı atışını gole çevirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Erdoğan, penaltı atışlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, "Durmak yok, gollere devam" açıklamasında bulundu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün 95 yıllık tarihinde ilk kez kavuştuğu yeni statta maça davet ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu 35 numaralı sarı-kırmızılı forma hediye etti.


Son dakika haber: Göztepe'nin gurur günü
Son dakika haber: Göztepe'nin gurur günü
Son dakika haber: Göztepe'nin gurur günü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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