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Son dakika haber | Göztepe, Kayseri'de kazanamıyor

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Son dakika haber | Göztepe, Kayseri'de kazanamıyor

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe, renktaşını Kadir Has Stadı'nda hiç mağlup edemedi.

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe, renktaşını Kadir Has Stadı'nda hiç mağlup edemedi. Süper Lig'deki 5'inci sezonunu geçiren Göztepe, son 4 maçta dış sahada sadece bir beraberlik alabildi. Göz-Göz, 2017-2018'de Kayserispor'a 1-0 mağlup olurken, 2018-2019'daki mücadeleyi de 2-1 kaybetti. Göztepe, 2019-2020 sezonunda Kadir Has Stadı'nda yine puan alamadı.

Kayserispor'a tek golle mağlup olan İzmir temsilcisi geçen sezon ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda sadece 2 gol atabilen Göztepe, ağlarında ise 5 gol gördü. Göztepe bu sezon deplasmanlardan 6 puan çıkardı. Evinde sadece Medipol Başakşehir'i yenebilen Göztepe, dış sahada daha iyi bir performans gösterdi. Gurbette Fraport Tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'la berabere kalan Göztepe, Kasımpaşa'yı İstanbul'da 2-1 mağlup etmesini başardı.


- İzmir

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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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